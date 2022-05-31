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В Уфе два пляжа не смогут открыться к 1 июня

31 мая 09:07
Фото: 1MI
Пляжи в зонах отдыха «Ак Яр Нижегородка» и «Карьерное» не смогут открыться к началу купального сезона, сообщили в уфимской администрации.

Завтра, 1 июня, начинается купальный сезон, однако в Уфе для жителей будут доступны только 8 официальных пляжей из 10. Как сообщил начальник Управления гражданской защиты Уфы Рафаэль Ахметов, отдыхающих принять не смогут пляже в зонах отдыха «Ак Яр Нижегородка» и «Карьерное».

Так, первый пляж будет недоступен из-за подъема уровня реки Белой, а второй — из-за низкого уровня воды в озере Глубокое. Что касается пляжного оборудования, то по словам Ахметова, оно имеется и будет установлено после нормализации ситуации.

Известно, что этим летом будет открыто 137 пляжей в 57 муниципалитетах. Полный список разрешенных в Башкирии пляжей здесь.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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