В Уфе два пляжа не смогут открыться к 1 июня

Завтра, 1 июня, начинается купальный сезон, однако в Уфе для жителей будут доступны только 8 официальных пляжей из 10. Как сообщил начальник Управления гражданской защиты Уфы Рафаэль Ахметов, отдыхающих принять не смогут пляже в зонах отдыха «Ак Яр Нижегородка» и «Карьерное».
Так, первый пляж будет недоступен из-за подъема уровня реки Белой, а второй — из-за низкого уровня воды в озере Глубокое. Что касается пляжного оборудования, то по словам Ахметова, оно имеется и будет установлено после нормализации ситуации.