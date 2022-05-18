Меньше чем через месяц, 1 июня, в Башкирии будет открыто 137 пляжей. Как сообщает вице-премьер Правительства Башкирии, пляжи будут располагаться в 57 муниципалитетах.
Отметим, что в соответствии с Указом главы Башкирии, в региона предусмотрено открытие 200 пляжей. Так, Ирек Сагитов поручил главам районов пересмотреть планы по количеству подготавливаемых пляжей.
Тем не менее в Правительстве региона предоставили Mkset список 137 официальных пляжей, которые будут открыты в Башкирии с 1 июня.
В Архангельском, Аскинском и Аургазинском районах будет открыто по одному пляжу: Абзановский сельсовет, с. Абзаново, р. Инзер (Зеркальный водопад), Аскинский сельсовет, с. Аскино, территория парка «Яшлек», оз. Мальчишечье и Балыклыкульский сельсовет, д. Балыклыкуль, средний пруд.
Бакалинский район - Ахмановский сельсовет, с. Ахманово, Идяшкинское водохранилище на р. Идяшка.
Белебеевский район - «Поющие родники», г. Белебей, городской пруд по ул. Войкова, МАУ культуры «Наследие»
Бижбулякский район - Бижбулякский сельсовет, с. Седякбаш, пруд на р. Седяк, пляж «Клевое место».
Благоварский район - Языковский сельсовет, с. Языково, пруд на р. Кармасан.
Благовещенский район - г. Благовещенск, р. Белая, правая сторона дамбы Большого Острова.
Буздякский район - Канлы-Туркеевский сельсовет, д. Таллыкулево, пруд.
Бураевский район - Вострецовский сельсовет, с. Вострецово, р. Белая.
Гафурийский район - Имендяшевский сельсовет, д. Таш-Асты, р. Зилим, Администрация Имендяшевского сельсовета.
Дуванский район - Месягутовский сельсовет, с. Месягутово, р. Ай
Ермекеевский район - Пляж с. Тарказы.
Зианчуринский район - Исянгуловский сельсовет, р. Большой Ик, пляж «Гуделка».
Илишевский район - с. Рсаево, оз. Алма
Ишимбайский район - г. Ишимбай, пляж на набережной р. Белая
Кигинский район - д. Старомухаметово, р. Ай
Кугарчинский район - Муниципальный пляж «Оло Эйек», Мраковский сельсовет, с. Мраково, р. Большой Ик
Мечетлинский район - с.Большеустекинское, р. Ай.
Миякинский район - В 1,75 км. к северо-западу от с. Киргиз-Мияки, пруд на р. Булат.
Хайбуллинский район - Ивановский сельсовет, д. Акташево, р. Сакмара.
Чекмагушевский район - с. Чекмагуш, пруд
Город Агидель - г. Агидель, оз. Апаиш
Город Кумертау - г. Кумертау, городской пруд
Город Нефтекамск - г. Нефтекамск, с. Энергетик, левый берег Кармановского водохранилища
Город Салават - г. Салават, правый берег р. Белая, район подвесного моста
Город Сибай - г. Сибай, городской пляж, р. Худолаз (Туяляс)