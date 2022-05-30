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На выходных спасатели поймали скорпиона и лося в жилых секторах в Уфе

30 мая 06:36
Фото: Управление гражданской защиты Уфы
Ни лось, ни скорпион не пострадали, а в добром здравии были отправлены кто-то в лес, а кто-то к волонтерам, сообщили в пресс-службе УГЗ Уфы 30 мая.

В Управлении гражданской защиты поделились «уловом» спасателей за минувшие выходные. на этот раз он оказался весьма экзотичен — лось и скорпион.

Сохатый заплутал в уфимской Черниковке, на улице Первомайской. В жилом секторе лесной житель нанес сам себе травмы, пытаясь выбраться их городских «ловушек» и без помощи спасателей вряд ли бы добрался до места обитания, то есть леса. В итоге спасатели лося усыпили и вывезли в лес.

Второй куда более экзотичный, хотя и менее заметный «гость» встретился в подъезде жилой многоэтажки по улице Менделеева. Им оказался скорпион, и зная о том, что членистоногое потенциально опасно, местные жители не стали играть с огнем, а вызвали спасателей, которые незваного экзотического гостя поместили в банку, а в последствии передали волонтерам.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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