На игле юлы: в Уфе открылась выставка «Иллюзия обыденности»

«Человек — царь природы», — с некоторой гордостью утверждала Алиса Селезнева фантастическую истину в «Тайне третьей планеты». «Только природа об этом не знает», — иронизировал в ответ ее папа. Марго Трушина в своих работах наблюдает природу именно в таком ракурсе: здесь человек является лишь ее элементом — возможно очень распространенным, но далеко не самым главным. И здесь стоит отметить два момента. Во-первых, это непрекращающийся разговор (на языке реди-мейда, фотографии, видеоарта) о самопознании, принятии себя и окружающего мира, а следовательно — и о расширении границ и возможностей всего. Во-вторых, Марго Трушина показывает мир как небинарную систему и фокусируется не столько на самих оппозиционных элементах, а на пространстве между ними. Здесь свет и тень, да и нет, живое и неживое становятся не единственно возможными «плюсом» и «минусом», а больше отметками на обширной шкале с бесконечным множеством вариантов.