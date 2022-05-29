В Уфе на следующей неделе без горячей воды останутся жители десятков домов

Кроме того, с 1 июня с 11 утра до 9 часов вечера горячей воды не будет у жителей домов по улице Султанова № 1, 1а, 3а, 3, 6, 7, 8, 5, 4, 13, 18, 17, в дома № 35 по улице Свердлова, а также на Коммунистической № 6, 8, 8б и на Аральской № 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.