Что эксперты говорят о понижении ключевой ставки

Центробанк свое решение объяснил необходимостью взбодрить экономику, замедлить инфляцию, оживить кредитование и остановить укрепление рубля.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что по ипотеке рост может быть по году 10–15% на фоне расширения госпрограмм поддержки. При этом эксперты Российской гильдии Риэлторов подчеркивали, что ипотечное кредитование после февральского всплеска практически замерло в марте, а в апреле и вовсе остановилось.
Эксперты считают, что банки начнут заманивать ипотечников различными опциями — от электронной регистрации сделки и ипотечного страхования в определенных страховых компаниях до оплаты единовременной комиссии. Рынок медленно, но все-таки оживляется. В целом, аналитики прогнозируют, что в ближайшие месяцы ставки банков будут в среднем находиться в пределах 11,5-12,5%.
Некоторые эксперты не исключают, что в июне ключевая ставка может еще снизиться на 1-1,5%, до конца года в лучшем случае ставка снизится до 9-9,5%, ниже — вряд ли.
Не будем забывать и про инфляцию: медианная оценка в мае составила 25,1% — это максимум с осени 2015 года. Аналитики считают, что «некоторое время» россиян ждет «большая инфляционная неопределенность».