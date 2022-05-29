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Что эксперты говорят о понижении ключевой ставки

29 мая 09:58
Фото: 1MI
Ключевая ставка вновь понизилась — до 11%. Эксперты анализируют, как это отразится на обычной российской семье.

Центробанк свое решение объяснил необходимостью взбодрить экономику, замедлить инфляцию, оживить кредитование и остановить укрепление рубля.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что по ипотеке рост может быть по году 10–15% на фоне расширения госпрограмм поддержки. При этом эксперты Российской гильдии Риэлторов подчеркивали, что ипотечное кредитование после февральского всплеска практически замерло в марте, а в апреле и вовсе остановилось.

Эксперты считают, что банки начнут заманивать ипотечников различными опциями — от электронной регистрации сделки и ипотечного страхования в определенных страховых компаниях до оплаты единовременной комиссии. Рынок медленно, но все-таки оживляется. В целом, аналитики прогнозируют, что в ближайшие месяцы ставки банков будут в среднем находиться в пределах 11,5-12,5%.

Некоторые эксперты не исключают, что в июне ключевая ставка может еще снизиться на 1-1,5%, до конца года в лучшем случае ставка снизится до 9-9,5%, ниже — вряд ли.

Не будем забывать и про инфляцию: медианная оценка в мае составила 25,1% — это максимум с осени 2015 года. Аналитики считают, что «некоторое время» россиян ждет «большая инфляционная неопределенность».

Подробнее — в аналитике «Новых известий».

#Новости#Андрей Королев#Экономика
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