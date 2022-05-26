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Прокуратура Уфы начала работу над ошибками в сквере в микрорайоне «Южный»

26 мая 07:01
Фото: 1MediaInvest
Надзорное ведомство и мэрия ищут эксперта, который правильно переведет с русского языка на башкирский информационные надписи в парке, сообщила Mkset местная жительница Минниса Багуманова.

Ранее она, в прошлом журналист, научный работник литературного музея республики, отличник культуры СССР, а ныне пенсионерка, обнаружила многочисленные ошибки в новом сквере. Они присутствовали на навигационных указателях и информационных стендах, посвященных деятелям культуры Башкирии.

Свои замечания Минниса Хамидулловна сформулировала в таблице из 39 пунктов, Mkset писал об этом ранее. Кроме того, во время прогулки по скверу мы вместе обнаружили еще несколько грамматических и стилистических ошибок в русских фразах.

После публикации Mkset трудностями перевода заинтересовалась прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства проводят проверку по факту ошибок. Кроме того, мэрия Уфы планирует обратиться к Миннисе Багумановой за помощью в исправлении ошибок.

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#Новости#Наталья Балыкова#Город
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