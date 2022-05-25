Как восстанавливают агропромышленность в Башкирии и России

Влияние антирооссийских санкций продолжает все сильнее сказываться на различных отраслях экономики и бизнеса. Несколькими месяцами ранее опасения россиян за свое благосостояние, а также страх товарного дефицита на самое необходимое привели к очередям в банках и опустевшим полкам в магазинах. Тогда республиканские чиновники назвали причиной нехватки товаров логистические трудности, однако многие всерьёз предрекали стране и республики голодные годы. В своём материале «Новые известия» изучили, как обстоят дела с российским агро-промышленным комплексом и готовы рассказать о нереалистичности подобных прогнозов.