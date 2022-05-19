Сделали что смогли: жители микрорайона «Южный» в Уфе обнаружили ошибки в новом парке

По всему скверу установлены стенды, информирующие посетителей о действующих на этой территории правилах и ограничениях. Таблички выполнены на двух языках, башкирском и русском, как это и предусмотрено в законе о государственных языках Башкортостана. Только вот эти тексты вызывают много вопросов.
«Такой хороший парк построили — и столько ошибок», — сокрушается местная жительница Минниса Багуманова.
Минниса Хамидулловна — журналист, научный работник литературного музея республики, отличник культуры СССР. Вся жизнь ее связана с башкирским языком и литературой. Вдова писателя Асылгужы Багуманова, соответственно, вхожа в писательский круг, была знакома с Мустаем Каримом, Равилем Бикбаевым, Зайнаб Биишевой и многими другими. Большую часть трудовой жизни проработала в Национальной библиотеке имени Ахметзаки Валиди.
Сейчас Минниса Хамидулловна на заслуженном отдыхе. Парк ей очень нравится — появилось красивое место для прогулок. Однако ошибки все портят. А ведь парк носит имя башкирского народного поэта Равиля Бикбаева — стыдно.
Первое время в тексты на информационных щитах никто не вчитывался, рассказывает Минниса Хамидулловна. Но потом заметив первую ошибку, присмотрелась — да их там полно. Минниса Хамидулловна прошла по парку и обнаружила 39 неправильных слов, неудачных выражений и логических несоответствий. Часть из них — явные ошибки, требующие исправления, часть — стилистические неточности или просто неуклюжие фразы.
«Здесь смешали башкирский и татарский языки. Например, слово „дуслар“ — татарское. По-башкирски будет „дуҫтар“. Во многих словах вместо букв „ғ“, „ҙ“ написаны „г“, „з“. Вместо слова „санузел“ на русском языке должно использоваться слово „туалет“, хотя перевод правильный», — объясняет она.
Отдельными словами при переводе решили пренебречь, какие-то — например, брусья — перевели, просто прилепив к русскому окончанию аффикс «лар». Получилось, неправильное «брусьялар», вместо правильного — «брустар». Где-то обнаружилось лишнее слово, слог или буква. Одно слово вообще не существует в башкирском языке. Например, название фонтана «Льдинки» перевели как «боҙсоҡар» — такого слова в башкирском языке нет. К тому же сам фонтан на разных табличках именуется то «Льдинами», то «Льдинками» — а название должно быть единым.
«Такое ощущение, что нашли несколько случайных разных людей и они перевели, как смогли. Но ведь это позор».
Вспоминаем, что несколько лет назад в Уфе работала комиссия по соблюдению законодательства о государственных языках Республики Башкортостан. Тогда специалисты помогали предпринимателям переводить вывески, а также рассматривали обращения граждан по уже размещенным надписям на башкирском языке (в них чаще всего находили ошибки) и исправляли их.
Ошибки есть не только в надписях на башкирском, но и на русском языке. Вместе находим еще несколько нелепиц. Вот, возле горок написано: «Вся отвественность (с пропущенной „т“ — Mkset) за безопасность детей, если она сопряжена с надлежащим качеством оборудования, полностью возлагается на взрослых совершеннолетних граждан». Безопасность сопряжена с надлежащим качеством… Явно не по-русски. К тому же из текста следует, что за детей отвечает любой совершеннолетний на площадке. Правильно ли возлагать ответственность на каждого незнакомого детям человека?
Часть сквера, которая «отражает микрорайон „Южный“» нам тоже не нравится стилистически. А еще вот это: «Не допускается находиться в зоне безопасности изделия при раскачивании его элементов». Если нельзя находиться в безопасности, то где тогда можно находиться?
На информационных щитах, посвященных представителям башкирской интеллигенции, видим уже знакомые проблемы — переведена только часть русского текста. В тексте о Мустае Кариме слово «сборник», например, не переведено. О художнике Адие Ситдиковой здесь пишут, как о «башкирском Сезанне». Но почему без кавычек и все буквы заглавные? Вообще, о тех, кто будет читать эти тексты, дизайнеры явно не думали. Знаки препинания проигнорированы, все буквы — почему-то заглавные. Выравнивание текста — то по левому, то по правому краю. Даты напечатаны то большим шрифтом, то поменьше. Они находятся то рядом с текстом, то на верхней строке, отдельно от текста. Все оформление выглядит, как плод коллективного труда героев мультсериала «Простоквашино» — письма, которое дядя Федор писал родителям, а потом был вынужден быстренько запечатать конверт и отправить. Сейчас представители башкирской интеллигенции, а в «Южном» их живет довольно много, недоумевают: неужели так сложно было найти грамотных исполнителей?
Все свои замечания Минниса Хамидулловна внесла в таблицу, указав в ней правильный вариант перевода. Документ в электронном варианте она готова передать тому, кто исправит ошибки. Но вообще-то, говорит она, надо вносить исправления прямо на щитах, чтобы дизайнеры вновь не напутали. С «позором» — а иначе это сложно назвать — надо что-то делать. Закон о языках в Башкортостане никто не отменял.
Mkset выражает благодарность Миннисе Багумановой за помощь в подготовке этого материала.