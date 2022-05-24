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Глава МИД РФ Лавров признался, что впервые почувствовал будучи в Башкирии

24 мая 12:11
Фото: телеграм-канал Радия Хабирова
На трогательное признание Сергея Лаврова побудил подарок Радия Хабирова, который глава Башкирии преподнес ему на встрече в Москве 23 мая.

Вчера, 23 мая глава Башкирии Радий Хабиров обсуждал с главой МИД России Сергеем Лавровым, который также является и председателем попечительского совета Федерации гребного слалома будущее центра гребного слалома в Уфе, который по задумке властей до 2024 года должен появиться на озере Теплое в уфимском Инорсе.

В ходе встречи Радий Хабиров сделал трогательный подарок Сергею Лаврову, буквально из прошлого. Глава Башкирии передал Лаврову рамку с его же фотографией, сделанной в его студенческие годы. На фото студент Сергей Лавров сплавляется по реке Белой, а точнее фотографируется на фоне природных красот Башкирии.

По словам Хабирова в ответ на подарок Лавров признался, что «именно тогда он впервые почувствовал единение с природой».

Выразил Хабиров и надежду на то, что в скором времени попечитель совета Федерации гребного слалома получит еще один подарок, а именно фотографию с будущего открытия этого центра, которое намечено на 2024 год.

Напомним, в последнее время Радий Хабиров посещал не только Москву, но и дружественный Узбекистан, стоимость перелета туда делегации властей Башкирии заинтересовала экономиста из Уфы, изучая госконтракт на перелет чиновников он обнаружил в документах интересную несостыковку и предположил чем она может быть обосновано. Следом за поездкой в Узбекистан Всеволода Спивака заинтересовала и стоимость полета в Волгоград, который оказался дороже визита в Дубаи.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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