Экономист из Уфы: перелёт Хабирова в Волгоград дороже перелёта в Дубай в полтора раза

Как следует из материалов контракта на сайте госзакупок, в поездку в Волгоград отправятся семь человек, что в пересчёте будет означать — 2 миллиона рублей на каждого из пассажиров. Наряду с этим экономист отмечает, что стоимость билета на регулярный прямой рейс, согласно его данным, составляет 1580 рублей.