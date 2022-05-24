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Директор скандального центра детского питания Уфы за год заработал более 4 млн рублей

24 мая 13:41
Фото: 1MI
Данные о доходах следуют из декларации опубликованной на сайте мэрии

В Уфе директор МАУ «Центр детского и диетического питания» Виктор Смирнов задекларирвал доход — 4 029 223 рубля за минувший год. Данные об этом следуют из деклараций, опубликованных на сайте мэрии.

Также в декларации Смирнова упоминается внедорожник Land Rover Discovery. Недвижимое имущество директора Центра включает в себя две квартиры, чья площадь составляет 87,9 и 46 м².

Напомним, ранее в одной из школ, поставками продуктов для которой занимается Центр, произошел скандал. Ученики обнаружили в тарелке с обедом личинок тараканов. Подробнее от этом Mkset рассказывал здесь.

Также ранее родители уфимских детсадовцев возмутились качеством еды в столовых детских учреждений. По и словам, качество еду там настолько отвратительно, что дети даже к ней не притрагиваются, а после приходят домой голодными.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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