Директор скандального центра детского питания Уфы за год заработал более 4 млн рублей

В Уфе директор МАУ «Центр детского и диетического питания» Виктор Смирнов задекларирвал доход — 4 029 223 рубля за минувший год. Данные об этом следуют из деклараций, опубликованных на сайте мэрии.
Также в декларации Смирнова упоминается внедорожник Land Rover Discovery. Недвижимое имущество директора Центра включает в себя две квартиры, чья площадь составляет 87,9 и 46 м².
Напомним, ранее в одной из школ, поставками продуктов для которой занимается Центр, произошел скандал. Ученики обнаружили в тарелке с обедом личинок тараканов. Подробнее от этом Mkset рассказывал здесь.
Также ранее родители уфимских детсадовцев возмутились качеством еды в столовых детских учреждений. По и словам, качество еду там настолько отвратительно, что дети даже к ней не притрагиваются, а после приходят домой голодными.