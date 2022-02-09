«Прозрачная запеканка»: уфимка возмутилась едой в детсадах после повышения платы

К сожалению, женщина не указала номер конкретного детского сада, но подробно расписала свои претензии к провианту на столах у детей. Однако стоит отметить и то, что питание в детсады Уфы поставляет МАУ «Центр детского и диетического питания» и оно одинаково во всех детских садах города. Хотя в МАУ входят три разных предприятия, которые обслуживают образовательные учреждения в разных районах города.