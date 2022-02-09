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«Прозрачная запеканка»: уфимка возмутилась едой в детсадах после повышения платы

9 февраля 08:37
Фото: 1MI
Свое обращение о том, что дети в саду отказываются есть и ходят голодные она адресовала главе Башкирии на сайте электронной приемной органов власти Башкирии 8 февраля.

На сайте электронной приемной органов власти Башкирии жительница Уфы по фамилии Кутепова оставила гневное сообщение о качестве питания в детских садах. В своем письме женщина проводит интересные цифры о том, что стоимость питания возросла до 151 рубля в день, а «меню понизилось до 20 рублей в день». Судя по всему это субъективная оценка родительницы стоимости питания, которое предоставляют детям.

К сожалению, женщина не указала номер конкретного детского сада, но подробно расписала свои претензии к провианту на столах у детей. Однако стоит отметить и то, что питание в детсады Уфы поставляет МАУ «Центр детского и диетического питания» и оно одинаково во всех детских садах города. Хотя в МАУ входят три разных предприятия, которые обслуживают образовательные учреждения в разных районах города.

Отвратительная еда. Дети не едят. Вечером постоянно приходят голодные. Убрали все молочное. Ни кефира, ни сыра. Рыба самая дешёвая. Хлеб толщиной с листочек. Запеканка творожная- прозрачная. Чай без молока. Какао убрали. Дети вообще не едят в саду. За что платим деньги, вопрос? Вся еда в отходах каждый день. обращение родительницы

Женщина в электронной приемной республиканских властей не просто жалуется, а обращается с просьбой пересмотреть питание во всех детских садах.

Может быть Роспотребнадзор нужно в детсады, чтоб увидели чем кормят детей.обращение родительницы

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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