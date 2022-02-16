В школе в Уфе, где учитель скрыла положительный ПЦР на ковид, нашли таракана в еде

В редакцию Mkset обратилась возмущенная родительница одного из школьников. По ее словам, школьные обеды в школе № 69 подали с тараканами и их личинками. Теперь дети умоляют родителей и вовсе отказаться от горячего питания и считают, что лучше весь день ходить голодными.
По словам мамы ребенка, шеф-повар столовой свою вину в произошедшем не признает и винит во всем администрацию школы.
— «Предлагает закрыть столовую. Своей вины в данном безобразии не признает, » — пишут в родительском чате.
По словам родителей, это не первый вопиющий случай в их школе. Как они утверждают, ранее в столовой школы фиксировали недовесы, была холодная еда, но на все это, по мнению родителей, «писали отписки те, кому это нужно».
На сайте школы в разделе «Питание» указано, что «ответственность за организацию и качество питания, за соблюдения размера стоимости питания обучающихся несет совместно администрация МБОУ «Центр образования № 69» и МАУ «Центр детского и здорового питания».
До школы по трем номерам телефонов Mkset дозвониться не удалось, журналист издания решил связаться напрямую с поставщиком горячих обедов. В приемной «Центра детского и здорового питания» сообщили, что свяжутся с руководителем для уточнения вопроса, однако спустя 10 минут трубку на том конце провода никто не взял.
Как следует из Положения о порядке организации питания обучающихся, «Центр образования № 69» в лице шеф-повара столовой отвечает за горячее питание, приготовление качественных блюд, бракераж готовых блюд и изделий, а также соблюдение санитарных норм и сроков хранения продуктов. Тогда как «Центр детского и диетического питания» отвечает за поставку продуктов или готовых обедов согласно меню и количеству, обеспечивает соблюдение рецептуры блюд и контролирует технологию приготовления пищи, выхода блюд и санитарных норм на пищеблоке.
Поэтому можно сказать, что обе организации в равной степени несут ответственность за обеспечение школьников горячим питанием. Правда, такими горячими блюдами, судя по договору, кормят не только детей, но и учителей в том числе.
Ранее в школе № 69 уже были замечены тараканы, правда не в еде и вполне живые, — в школьном туалете прямо на мыльнице. Видео об этом также опубликовали родители детей. Судя по всему, проблем у школы предостаточно: в самый разгар эпидемии учителя скрывают о том, что болеют ковидом, случаются постоянные потопы из-за неисправности санузла, а по кухне и туалетам бегают тараканы.