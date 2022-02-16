В школе в Уфе, где учитель скрыла положительный ПЦР на ковид, нашли таракана в еде

Ранее в школе № 69 уже были замечены тараканы, правда не в еде и вполне живые, — в школьном туалете прямо на мыльнице. Видео об этом также опубликовали родители детей. Судя по всему, проблем у школы предостаточно: в самый разгар эпидемии учителя скрывают о том, что болеют ковидом, случаются постоянные потопы из-за неисправности санузла, а по кухне и туалетам бегают тараканы.