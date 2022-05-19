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Башстат: цена на сахар в Башкирии выросла за год почти на 70%

19 мая 10:27
Фото: Антон Засимов / 1MI
Стоимость отдельных категорий товаров выросла за год более, чем на 60%, сообщает Башстат

За год в Башкирии более, чем на 20% возрос сводный индекс потребительских цен на товары и услуги (один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня изменения цен на товары и услуги за определённый период в экономике — прим. ред.). Данные следуют из статистики Башстата.

Отмечается, что на 21,9% по сравнению с прошлым годом выросли цены на продовольственные товары. Рекордсменом данной категории стал сахар — его стоимость в республике за год возросла на 68,2%.

Ещё более существенно по сравнению с продуктами питания выросли цены на непродовольственные товары — 24,8%. Выше всего в данной категории цены поднялись на чистящие и моющие средства — 40%. На 31,8% и 30,8% соответственно поднялись цены на электротовары и стройматериалы.

На 11,1% вырос индекс стоимости услуг в Башкирии. На 16,9% и 13,3% выросли цены на бытовые услуги и общественный транспорт соответственно.

Напомним, ранее жители Башкирии возмутились ценами, а также дефицитом продуктов в магазины республики. По мнению властей, причиной тому могли послужить проблемы с логистикой, возникшие у ритейлеров на фоне геополитической ситуации в мире.

Одновременно с этим некоторые магазины нашли крайне интересные способы, как сохранить покупательскую способность на прежнем уровне несмотря на возросшие в несколько раз цены.

#Новости#Азамат Нухов#Экономика
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