Башстат: цена на сахар в Башкирии выросла за год почти на 70%

За год в Башкирии более, чем на 20% возрос сводный индекс потребительских цен на товары и услуги (один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня изменения цен на товары и услуги за определённый период в экономике — прим. ред.). Данные следуют из статистики Башстата.
Отмечается, что на 21,9% по сравнению с прошлым годом выросли цены на продовольственные товары. Рекордсменом данной категории стал сахар — его стоимость в республике за год возросла на 68,2%.
Ещё более существенно по сравнению с продуктами питания выросли цены на непродовольственные товары — 24,8%. Выше всего в данной категории цены поднялись на чистящие и моющие средства — 40%. На 31,8% и 30,8% соответственно поднялись цены на электротовары и стройматериалы.
На 11,1% вырос индекс стоимости услуг в Башкирии. На 16,9% и 13,3% выросли цены на бытовые услуги и общественный транспорт соответственно.
Напомним, ранее жители Башкирии возмутились ценами, а также дефицитом продуктов в магазины республики. По мнению властей, причиной тому могли послужить проблемы с логистикой, возникшие у ритейлеров на фоне геополитической ситуации в мире.
Одновременно с этим некоторые магазины нашли крайне интересные способы, как сохранить покупательскую способность на прежнем уровне несмотря на возросшие в несколько раз цены.