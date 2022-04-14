«Минторг совсем не работает»: жители попросили Хабирова лично проверить цены на сахар

Жительница Белебея попросила главу Башкирии лично устроить проверку «почему до сих пор растут цены». Женщина сделала акцент на том, что Радию Хабирову стоит заняться этим вопросом самому, видимо памятуя о том, что не так давно премьер-министр Башкирии Андрей Назаров провел рейд по магазинам и не нашел сахар за названные им же 60 рублей, и прикупил только за 80 рублей.
В своем гневном комментарии женщина рассказывает о своих предположениях, что цены растут по причине того, что «Минторг плохо работает, точнее сказать, совсем не работают».
Я смотрю, они всем присылают один и тот же ответ. Им не надоело? Честно, уже достали. А главное обманывают. Когда я захожу в магазины в Белебее и на рынки, мне становится плохо от этих цен.Лилия Иванова
Женщина пишет, что сахар в магазинах и правда появился, по 87 рублей на килограмм. Посетовала она и на рост цен на другие продукты, такие, например, как капуста и чай.
Иной раз стоишь и думаешь — на что потратить 1000 рублей. То ли плакать, то ли смеяться. Но от этих цен честно плакать хочется. Как жить дальше?Лилия Иванова
Напомним, ранее премьер-министр во время сахарного шоппинга отметил сахар республиканского предприятия «Башбакалея», который 3 апреля торговая сеть «Байрам» продавала по 80,50 рубля. Назаров тогда заявил, что республиканский производитель сахара должен быть широко представлен на внутреннем рынке. После этого многие жители Башкирии стали сообщать, что не находят в магазинах сахар дешевле 80 с лишним рублей.