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«У братьев»: Хабиров показал, куда улетел из Башкирии

16 мая 16:05
Фото: соцсети
Глава Башкирии возглавил делегацию в Узбекистан. О прибытии в страну Радий Хабиров сообщил в своих соцсетях.

Сегодня, 16 мая, делегация их Башкирии во главе с Радием Хабировым прибыла в Узбекистан. Так, о прибытии в страну глава региона сообщил в своих социальных сетях. Так, фотографии из аэропорта Нукуса в республике Каракалпакстан Хабиров подписал лаконично: «Туғандарға килдек. У братьев. Узбекистан».

В состав делегации из Башкирии также вошли члены Правительства Башкирии, руководители профильных министерств и ведомств и представили республиканских предприятий. Известно, что во время визита в Узбекистан Радий Хабиров встретится с премьер-министром Узбекистана.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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