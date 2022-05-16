«У братьев»: Хабиров показал, куда улетел из Башкирии

Сегодня, 16 мая, делегация их Башкирии во главе с Радием Хабировым прибыла в Узбекистан. Так, о прибытии в страну глава региона сообщил в своих социальных сетях. Так, фотографии из аэропорта Нукуса в республике Каракалпакстан Хабиров подписал лаконично: «Туғандарға килдек. У братьев. Узбекистан».