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Власти Уфы раскрыли, что нашли на дне озера Кашкадан

17 мая 06:48
Фото: vk.com
Озеро Кашкадан в ходе реконструкции одноименного парка было осушено из-за обмеления и цветения, сообщили в уфимской администрации.

Озеро Кашкадан в одноименном уфимском парке в ходе реконструкции было осушено и углублено. Как уточнили в мэрии города, данные меры были приняты в связи с тем, что озеро обмелело.

Сообщается, что в процессе со дна было вывезено «более 40 тысяч рейсов грузовых машин ила, грязи и бытового мусора». На данный момент, по словам главы Октябрьского района Уфы Сергея Плотникова, процесс заполнения озера водой выполнен на 60%.

Так, парк «Кашкадан» был закрыт на реконструкцию еще в 2019 году. Торжественное открытие парка запланировано на День города — 12 июня.

Тем временем, в Уфе сквер «Птицы» в Уфе за 75 млн рублей после возмущений Хабирова в начале апреля до сих пор на ремонте. Корреспондент Mkset дважды посещал сквер и выяснил готова ли дорогостоящая аллея к открытию.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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