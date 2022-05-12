Следователи нашли ещё одного участника банды «золотого гаишника» Башкирии

По данным следствия, преступное сообщество под началом Шайбакова действовало с 2016 года — он, вступив в сговор с несколькими сотрудниками ГИБДД, выдавал документы об успешной сдаче экзаменов по вождению без фактической их сдачи. Отмечается, что в сентябре 2021 года у Шайбакова было изъято имущество на сумму 44 миллиона рублей.