Следователи нашли ещё одного участника банды «золотого гаишника» Башкирии

Следователям удалось найти ещё одного члена преступной группировки «золотого гаишника» Ильдуса Шайбакова. Об этом сообщает пресс-служба СК Башкирии.
Сообщается, что мужчина за денежное вознаграждение помогал сдавать экзамен теоретическую часть экзамена по вождению. Таким образом, он стал восьмым в списке установленных участников преступного сообщества.
Напомним, скандал с «золотым гаишником» разгорелся в августе прошлого года. Тогда в республике возбудили ряд уголовных дел против Шайбакова, его заместителя, а также пяти сотрудников ГИБДД, имевших отношение к преступной схеме.
По данным следствия, преступное сообщество под началом Шайбакова действовало с 2016 года — он, вступив в сговор с несколькими сотрудниками ГИБДД, выдавал документы об успешной сдаче экзаменов по вождению без фактической их сдачи. Отмечается, что в сентябре 2021 года у Шайбакова было изъято имущество на сумму 44 миллиона рублей.