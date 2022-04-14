Глава СК Башкирии прокомментировал розыск «золотого гаишника» Ильдуса Шайбакова

Напомним, что в отношении Ильдуса Шайбакова, его заместителя и еще 5 сотрудников ГИБДД возбуждено уголовное дело еще в августе прошлого года. По версии следствия, подозреваемые брали взятки в размере от 14 до 40 тысяч рублей за выдачу водительских прав без сдачи экзаменов. С тех пор, Ильдус Шайбаков находится в розыске.