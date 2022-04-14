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Глава СК Башкирии прокомментировал розыск «золотого гаишника» Ильдуса Шайбакова

14 апреля 11:20
Фото: МВД по РБ
От правосудия экс-сотрудник ГИБДД, объявленный в розыск за получение взяток в крупном и особо крупном размере, не скроется и в конечном итоге будет задержан, сообщил глава СК Башкирии Денис Чернятьев.

Сегодня, 14 апреля, на пресс-конференции глава СКР по Башкирии Денис Чернятьев прокомментировал дело экс-сотрудника ГИБДД Ильдуса Шайбакова. Так, по словам следователя, так называемый «золотой гаишник» «не скроется, рано или поздно будет задержан».

Напомним, что в отношении Ильдуса Шайбакова, его заместителя и еще 5 сотрудников ГИБДД возбуждено уголовное дело еще в августе прошлого года. По версии следствия, подозреваемые брали взятки в размере от 14 до 40 тысяч рублей за выдачу водительских прав без сдачи экзаменов. С тех пор, Ильдус Шайбаков находится в розыске.

Отметим, что еще в декабре прошлого года глава СКР по Башкирии заявлял, что отсутствие Шайбакова существенно не влияет на ход следствия.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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