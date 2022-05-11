Матерившийся на защитников Куштау чиновник Башкирии уехал работать в ДНР

Азамат Адрахманов известен по событиям у горы Куштау летом 2020 года. Тогда в соцсетях разошлась видеозапись, на которой глава района участвует в разгоне протестующих против разработки горы Башкирской содовой компанией. Сам Азамат Абдрахманов заявлял, что это был похожий на него человек. После этого жители района потребовали отставки Абдрахманова. В сентябре 10 сентября местный совет депутатов вынес районному главе замечание за ошибку, после чего Азамат Абдрахманов извинился за свое поведение.