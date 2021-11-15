Глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов покинул свой пост

Азамат Абдрахманов стал известен во время массовых протестов на Куштау. После столкновений на Куштау по соцсетям разлетелось видео, на котором по версии активистов матерится Азамат Абдрахманов. Сам чиновник заявил, что в конфликте принимал участие человек, похожий на него. Вскоре жители Ишимбая вышли на пикет к зданию администрации района, требуя его отставки. После возмущений жителей Башкирии чиновник извинился за свои действия.