Глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов покинул свой пост. Об этом сам чиновник сообщил у себя в социальных сетях.
Причину ухода бывший глава называть не стал.
— Сегодня мой последний день работы на посту главы администрации Ишимбайского района. Перехожу на другую должность. Это были непростые, но интересные три года, — написал Абдрахманов.
В своем посте Абдрахманов поблагодарил жителей района и выразил признательность главе Республики за "оказанное доверие". Он также подчеркнул, что с приходом Хабирова в республике произошли колоссальные изменения.
Азамат Абдрахманов стал известен во время массовых протестов на Куштау. После столкновений на Куштау по соцсетям разлетелось видео, на котором по версии активистов матерится Азамат Абдрахманов. Сам чиновник заявил, что в конфликте принимал участие человек, похожий на него. Вскоре жители Ишимбая вышли на пикет к зданию администрации района, требуя его отставки. После возмущений жителей Башкирии чиновник извинился за свои действия.