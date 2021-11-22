Назаров представил руководителя аппарата правительства Башкирии Азамата Абдрахманова

Широко известен в республике Абдрахманов стал после того, как в сети было опубликовано видео, где он во время противостояния на Куштау нецензурной лексикой прогоняет с горы экоактивистов. Позднее в Ишимбае проходили митинги за отставку главы района. Также по истечению срока его полномочий жители района просили Радия Хабирова не допустить его до выборов. Однако это не произошло и по итогу голосования районных депутатов он был избран на новый срок.