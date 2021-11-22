Назаров представил руководителя аппарата правительства Башкирии Азамата Абдрахманова

Сегодня, 22 ноября на оперативке в правительстве Башкирии, которая проходит без Радия Хабирова, который ушел в плановый отпуск, премьер-министр Башкирии Андрей Назаров представил коллегам нового руководителя аппарата правительства Башкирии и поздравил его с назначением.
Азамат Абдрахманов пробыл свободным от высоких должностей буквально несколько часов. Почти сразу после того, как он был освобожден с должности главы Ишимбайского района он занял пост руководителя аппарата правительства Башкирии, заменив на этой должности Ильшата Тажитдинова.
Широко известен в республике Абдрахманов стал после того, как в сети было опубликовано видео, где он во время противостояния на Куштау нецензурной лексикой прогоняет с горы экоактивистов. Позднее в Ишимбае проходили митинги за отставку главы района. Также по истечению срока его полномочий жители района просили Радия Хабирова не допустить его до выборов. Однако это не произошло и по итогу голосования районных депутатов он был избран на новый срок.