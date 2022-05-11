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Глава Стерлитамакского района уходит в отставку

11 мая 15:05
Фото: Анвар Абдрафиков/ VK
Анвар Абдрафиков, руководивший Стерлитамакским районом республики с 2019 года уходит в отставку, решение об этом 11 мая приняли депутаты района

Глава Стерлитамакского района Башкирии Анвар Абдрафиков покидает свой пост. Об этом стало известно в ходе заседания совета Стерлитамакского района.

Сообщается, что Абдрафиков выступал в роли руководителя района с 2019 года. При этом отмечается, что продолжить руководить Стерлитамакским районом не может ввиду возрастных ограничений — чиновнику на данный момент 68 лет, что не позволяет заключить ему новый контракт.

При этом исполняющим обязанности главы района станет первый заместитель Абдрафикова — Лилия Шайхутдинова, занимающая эту должность с 2010 года.

По словам Абдрафикова, свою деятельность на посту главы района он заканчивает с чувством удовлетворения от совместной работы, а также с пониманием того, что район входит в новую стадию своего развития. Наряду с этим экс-глава отметил, что впереди еще многое дел, задач, которые требуют своего решения, а также поблагодарил жителей района за помощь и поддержку.

Напомним, ранее стало известно, кто занял пост главы администрации Калининского района Уфы. Поздравления с новой должностью Михаилу Замурагину принес лично мэр города Ратмир Мавлиев.

Также ранее политолог проанализировал, с чем связан массовый уход депутатов республики со своих постов. Напомним, с начала года депутатские полномочия с себя сложили уже семь человек.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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