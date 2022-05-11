Глава Стерлитамакского района уходит в отставку

По словам Абдрафикова, свою деятельность на посту главы района он заканчивает с чувством удовлетворения от совместной работы, а также с пониманием того, что район входит в новую стадию своего развития. Наряду с этим экс-глава отметил, что впереди еще многое дел, задач, которые требуют своего решения, а также поблагодарил жителей района за помощь и поддержку.