Глава Стерлитамакского района уходит в отставку

Глава Стерлитамакского района Башкирии Анвар Абдрафиков покидает свой пост. Об этом стало известно в ходе заседания совета Стерлитамакского района.
Сообщается, что Абдрафиков выступал в роли руководителя района с 2019 года. При этом отмечается, что продолжить руководить Стерлитамакским районом не может ввиду возрастных ограничений — чиновнику на данный момент 68 лет, что не позволяет заключить ему новый контракт.
При этом исполняющим обязанности главы района станет первый заместитель Абдрафикова — Лилия Шайхутдинова, занимающая эту должность с 2010 года.
По словам Абдрафикова, свою деятельность на посту главы района он заканчивает с чувством удовлетворения от совместной работы, а также с пониманием того, что район входит в новую стадию своего развития. Наряду с этим экс-глава отметил, что впереди еще многое дел, задач, которые требуют своего решения, а также поблагодарил жителей района за помощь и поддержку.
Напомним, ранее стало известно, кто занял пост главы администрации Калининского района Уфы. Поздравления с новой должностью Михаилу Замурагину принес лично мэр города Ратмир Мавлиев.
Также ранее политолог проанализировал, с чем связан массовый уход депутатов республики со своих постов. Напомним, с начала года депутатские полномочия с себя сложили уже семь человек.