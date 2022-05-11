Мэр Уфы представил нового главу района

Рассказал Ратмир Мавлиев также об опыте и компетенциях нового главы Калининского района Замурагина. Судя по всему новый чиновник – крепкий хозяйственник, за плечами которого более 30 лет работы на большом предприятии. Как сообщил Ратмир Мавлиев с 1991 года работал на разных должностях в ПАО «ОДК-УМПО», соответственно имеет хороший управленческий и административно-хозяйственный опыт.