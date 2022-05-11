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Мэр Уфы представил нового главу района

11 мая 10:52
Фото: телеграм-канал Ратмира Мавлиева
Совместное фото с новым главой калининского района Мавлиев показал в своем телеграм-канале 11 мая.

Знакомьтесь, Михаил Анатольевич Замурагин. С 7 мая Глава Администрации Калининского района.

Рассказал Ратмир Мавлиев также об опыте и компетенциях нового главы Калининского района Замурагина. Судя по всему новый чиновник – крепкий хозяйственник, за плечами которого более 30 лет работы на большом предприятии. Как сообщил Ратмир Мавлиев с 1991 года работал на разных должностях в ПАО «ОДК-УМПО», соответственно имеет хороший управленческий и административно-хозяйственный опыт.

Мавлиев пожелал новому главе района Замурагину результативности и достижения намеченных целей, а также активного диалога и эффективного взаимодействия с жителями района.

#Новости#Ирина Деревянчук#Политика
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