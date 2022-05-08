Перелёт башкирской делегации в Узбекистан будет стоить почти 20 миллионов рублей

Стоимость авиаперелёта официальной делегации Башкортостана в Узбекистан будет стоять почти 20 миллионов рублей. Об этом гласят данные тендера на портале госзакупок.
Так, сообщается, что начальная стоимость торгов составляет 19 922 180,00 рублей. В качестве заказчика на оказание услуг выступает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.
Маршрут авиарейса выглядит следующим образом — Уфа — Нукус — Самарканд — Ташкент — Уфа. Отмечается при этом, что в обязанности исполнителя наряду с непосредственно перевозкой пассажиров, входит также обеспечение бортовым питанием в соответствии с классом обслуживания и обслуживаем в VIP-залах.
Напомним, ранее стало известно, что в пользовании главы республики Радия Хабирова находится вертолет, стоимостью 430 миллионов рублей. Подробнее о том, на чём и куда летает глава региона Mkset рассказал здесь.