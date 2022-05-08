Перелёт башкирской делегации в Узбекистан будет стоить почти 20 миллионов рублей

Маршрут авиарейса выглядит следующим образом — Уфа — Нукус — Самарканд — Ташкент — Уфа. Отмечается при этом, что в обязанности исполнителя наряду с непосредственно перевозкой пассажиров, входит также обеспечение бортовым питанием в соответствии с классом обслуживания и обслуживаем в VIP-залах.