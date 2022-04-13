В VIP-кресле по Башкирии: как выглядит и куда летает вертолет Хабирова за 430 млн

В VIP-кресле по Башкирии: как выглядит и куда летает вертолет Хабирова за 430 млн
В VIP-кресле по Башкирии: как выглядит и куда летает вертолет Хабирова за 430 млн
Вчера, 15:08ПолитикаНаталья БалыковаФото: Минобороны

Глава Башкирии летает на вертолете за 430 млн рублей

Mkset выяснил, какое воздушное приобрели для главы Башкирии в июне 2019 года и куда оно успело полетать.

Все началось с видео, которое 25 марта разместил в своем телеграм-канале премьер-министр республиканского правительства Андрей Назаров. В тот день руководитель региона Радий Хабиров в компании Назарова и председателя думского комитета по охране здоровья Дмитрия Хубезова отправились торжественно открывать очередной построенный ковид-госпиталь — в Сибае (в тот день его, кстати, открыли лишь технически, работу он начал намного позднее, но это уже другая история). Премьер-министр сообщил об этом так — «направляемся», а интернет-пользователи догадались, что все четверо (в лакированной обшивке отражается тот, кто снимал видео — скорее всего, это экс-вице-премьер, а ныне руководитель администрации Хабирова Максим Забелин, который тоже присутствовал на церемонии) добирались до Сибая по воздуху и, по всей видимости, на вертолете.

Фото:скриншот

Салон воздушного судна явно расчитан на VIP-пассажиров. Все трое героев видео сидят в удобных кожаных креслах молочного цвета, на столиках перед ними стоят цветы. В кадр попали ягодное ассорти, столовые приборы, итальянская минеральная вода S.Pellegrino (на OZON — 279 рублей за стеклянную бутылочку 0,75 мл). Мы попытались выяснить, что за судно обслуживало рейс, кому оно принадлежит и кто оплатил перелет.

Ответ с секретом

Соответствующий запрос мы адресовали в пресс-службы главы региона и правительства. В ответе, который нам пришел из администрации главы региона, было сказано, что наше обращение рассмотрели в установленном порядке. Информация о деятельности госоргана может предоставляться, в том числе, в сети Интернет. Поскольку сведения о контрактах для государственных и муниципальных нужд публикуются на интернет-страницах, ведомство может не предоставлять эту информацию по нашему запросу, сообщили в пресс-службе Радия Хабирова.

Фактически ни на один из вопросов ответа мы не получили, однако стало ясно, что искать информацию необходимо на портале госзакупок. Благодаря настойчивости сотрудников редакции и вниманию к деталям теперь мы обладаем гораздо большей информацией о воздушном судне, чем могли бы получить в пресс-службе.

Тот самый вертолет

Итак, изначально мы заподозрили, что это тот самый вертолет, который был приобретен предположительно для главы Башкирии почти три года назад. Закупку на поставку воздушного судна объявило АО «Региональный фонд», контракт заключили в июне 2019 года. Поставщиком стал Казанский вертолетный завод, единственный, подавший заявку по запросу котировок.

По данным системы «СПАРК», АО «Региональный фонд» зарегистрировано в феврале 2007 года. Уставный капитал общества превышает 36,6 млрд рублей. Капитал Регфонда принадлежит Минземимуществу Башкирии, руководит им Ильдар Магданов. В 2021 году выручка общества составила 70,4 млн рублей, а чистая прибыль — 4,4 млрд. В состав совета директоров входят глава Башкирии Радий Хабиров, премьер-министр правительства Андрей Назаров, вице-премьер Илшат Тажитдинов и управделами главы Башкирии Роман Ребров.

Фото:портал Госзакупок

Несмотря на то, что заказчиком выступило акционерное общество, СМИ догадались, что вертолет закупается для высшего руководства республики. В конкурсной документации указано, что МИ-8 должен быть не старше 2015 года выпуска, необходимо, чтобы в нем были установлены четыре кресла повышенной комфортности со столами, а также четыре обычных сдвоенных кресла, туалет, гардероб и хозяйственный блок. Есть и стойка бортповодника и кресло для него. В техзадании были предусмотрены портьеры перегородки, которыми можно ограничивать VIP-зону с четырьмя комфортными креслами от остального пространства. На борту было предусмотрено горячее и холодное водоснабжение, буфет с холодильником, кофеваркой, кипятильником и электродуховым шкафом. За все это Регфонд должен был заплатить 430 млн рублей с небольшой рассрочкой (20-процентный четвертый платеж, в соответствии с условиями контракта, необходимо было внести в течение 2021 года).

В конкурсной документации было сказано, что продавец обязан перекрасить воздушное судно по эскизу заказчика. Однако самого рисунка в техзадании не было, о его цветовой гамме также ничего не упоминалось.

Ми-8 — многоцелевой вертолет, разработанный ОКБ М. Л. Миля в начале 1960-х годов. В пассажирском варианте предусмотрена перевозка максимально до 28 пассажиров с багажом на расстояние до 500 км. Может быть переоборудован в санитарный вариант на 12 лежачих больных и сопровождающего медика.Википедия

Кстати, ранее Минтранс республики арендовал услуги по организации авиаперелетов на вертолете. В условия контракта было включено обслуживание в залах официальных лиц и делегаций. Тогда договор стоимостью 3 млн рублей заключили с АО «Юэйр — вертолетные услуги». Стоимость летного часа составляла около 170 тыс. рублей. Исходя из этой цифры, полет чиновников в Сибай и обратно мог обойтись жителям Башкирии (тем из них, кто платит налоги) примерно в 453 тыс. рублей.

Фото:Иван Руденко/russianplanes.net

Внимание к деталям

Главная зацепка, которая помогла установить, что это действительно тот самый вертолет — серийный номер воздушного судна, указанный в материалах госзакупок. Благодаря шестизначной комбинации мы выяснили, что казанский завод предложил поставить вертолет Ми-8МТВ-1 с бортовым номером RA-24190.

Фото:Евгений Лебедев/OneSpotter.com

Установить дальнейшее было несложно. Государственный реестр гражданских воздушных судов РФ в настоящее время недоступен (ранее в телеграм-каналах сообщалось об атаке на IT-инфраструктуру российских авиавластей). По данным портала авторской авиационной фотографии russianplanes.net, воздушное судно базируется в Уфе. Его оператором является авиакомпания Utair. На сайте размещена фотография вертолета: четко виден герб Башкирии и название авиакомпании. И, конечно, ливрея: горизонтальная зеленая полоса и два голубых элемента. Снимок к тому же сделан на фоне уфимского аэропорта.

Зеленая ливрея, кстати, хорошо видна на другом видео, опубликованном уже Радием Хабировым. Эти кадры сняты в тот же день, в момент пролета над сибайским карьером.

Фото:сайт главы РБ

Куда летаем?

Один из первых полетов, о которых стало известно публике, этот вертолет выполнил в мае 2020 года. Тогда, в День Победы, в Уфу привезли медаль «Золотая Звезда» Героя России генерал-майора Минигали Шаймуратова. Награду из Москвы доставил военный комиссар республики Игорь Харченко — видеоматериалы есть на сайте Минобороны. На кадрах четко видна ливрея в цветах флага Башкирии и бортовой номер вертолета.

Еще один ставший заметным полет совершил уже сам Радий Хабиров 10 августа 2021 года. На сайте главы региона в тот день опубликован пресс-релиз, сообщающий о вылете в Хайбуллинский район, где в то время бушевали природные пожары.

«Прежде всего глава Башкортостана совершил облёт участков, пострадавших от лесных пожаров. Радий Хабиров оценил масштабы разгула стихии на смежных территориях Хайбуллинского, Зилаирского и Зианчуринского районов вблизи деревень Биштиряк, Анновка, Уразбаево и Кадырша, а также возле лагеря около деревни Акташево и заповедника Шайтан-Тау», — говорится в сообщении.

В сеть попало и видео, снятое очевидцами. На нем вертолет заходит на посадку. Детали не видны, однако на фотографии, опубликованной вместе с пресс-релизом, запечатлен склонившияся над картой района Радий Хабиров в салоне воздушного судна. Интерьер весьма узнаваем: те же молочного цвета кресла, та же обшивка и столики того же цвета, как во время полета в Сибай. Стоит отдельно отметить, что мы рассказали о тех перелетах, которые можно найти по сообщениям в публичном пространстве. Как часто на самом деле используется вертолет, куда и за чем он летает неизвестно, кто является его пассажирами неизвестно — какой-либо отчетной информации на этот счет нет.

На чем летают губернаторы

Главы регионов стараются не публиковать в открытом доступе фотографии своих перелетов, однако кое-какие сведения в СМИ просачиваются. Так, например, известно, что предыдущий губернатор Оренбуржья Юрий Берг пользовался вертолетами Ми-8Т и Ми-8П. Оба судна совершили первые полеты в 1992 году. Первая машина ремонтировалась в 2018 году.

Пользуется вертолетом и глава Новосибирской области Андрей Травников. Так, в апреле 2020 года он вместе с МЧС мониторил паводковую обстановку в регионе. Для этого был задействован «новейший борт вертолета Авиапредприятия „Ельцовка“ Ми-8АМТ», сообщили тогда в компании. А в марте 2021 года губернатор прилетал вертолетом на площадку «Сибирского Антрацита».

Губернатор Тюменской области Александр Моор был замечен в VIP-салоне вертолета 18 мая 2021 года. Глава региона осматривал с воздуха очаги природных пожаров.

В июле 2020 года за свердловским губернатором Евгением Куйвашевым и ныне покойным главой МЧС РФ Евгением Зинничевым присылали вертолет чрезвычайного ведомства. Воздушное средство доставило их в пострадавшие от наводнения Нижние Серги.

Губернатор Омской области Александр Бурков в январе летал на Тевризское газоконденсатное месторождение — на обычном вертолете с парными креслами.

В августе 2021 года облет пострадавших от пожаров территорий в Челябинской области совершили Владимир Путин, полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор области Алексей Текслер. Салон, конечно, был VIP-модификации, на столике были конфеты «Ментос» и минеральная вода Perrier.

Летает и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В 2016 году разразился большой скандал, когда он с подчиненными прилетел на двух вертолетах помолиться в Троице-Сергиеву лавру. Сопровождающие главу региона прибыли на Еurocopter AS350B, а сам он — на комфортной Agusta AW 139, стоимость которой тогда превышала 1 млрд рублей, подсчитали журналисты. С тех пор упоминания о его полетах обнаружить не так просто.

Сюжеты:
Подробно
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы