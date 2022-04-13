В VIP-кресле по Башкирии: как выглядит и куда летает вертолет Хабирова за 430 млн

Все началось с видео, которое 25 марта разместил в своем телеграм-канале премьер-министр республиканского правительства Андрей Назаров. В тот день руководитель региона Радий Хабиров в компании Назарова и председателя думского комитета по охране здоровья Дмитрия Хубезова отправились торжественно открывать очередной построенный ковид-госпиталь — в Сибае (в тот день его, кстати, открыли лишь технически, работу он начал намного позднее, но это уже другая история). Премьер-министр сообщил об этом так — «направляемся», а интернет-пользователи догадались, что все четверо (в лакированной обшивке отражается тот, кто снимал видео — скорее всего, это экс-вице-премьер, а ныне руководитель администрации Хабирова Максим Забелин, который тоже присутствовал на церемонии) добирались до Сибая по воздуху и, по всей видимости, на вертолете.
Салон воздушного судна явно расчитан на VIP-пассажиров. Все трое героев видео сидят в удобных кожаных креслах молочного цвета, на столиках перед ними стоят цветы. В кадр попали ягодное ассорти, столовые приборы, итальянская минеральная вода S.Pellegrino (на OZON — 279 рублей за стеклянную бутылочку 0,75 мл). Мы попытались выяснить, что за судно обслуживало рейс, кому оно принадлежит и кто оплатил перелет.
Соответствующий запрос мы адресовали в пресс-службы главы региона и правительства. В ответе, который нам пришел из администрации главы региона, было сказано, что наше обращение рассмотрели в установленном порядке. Информация о деятельности госоргана может предоставляться, в том числе, в сети Интернет. Поскольку сведения о контрактах для государственных и муниципальных нужд публикуются на интернет-страницах, ведомство может не предоставлять эту информацию по нашему запросу, сообщили в пресс-службе Радия Хабирова.
Фактически ни на один из вопросов ответа мы не получили, однако стало ясно, что искать информацию необходимо на портале госзакупок. Благодаря настойчивости сотрудников редакции и вниманию к деталям теперь мы обладаем гораздо большей информацией о воздушном судне, чем могли бы получить в пресс-службе.
Итак, изначально мы заподозрили, что это тот самый вертолет, который был приобретен предположительно для главы Башкирии почти три года назад. Закупку на поставку воздушного судна объявило АО «Региональный фонд», контракт заключили в июне 2019 года. Поставщиком стал Казанский вертолетный завод, единственный, подавший заявку по запросу котировок.
По данным системы «СПАРК», АО «Региональный фонд» зарегистрировано в феврале 2007 года. Уставный капитал общества превышает 36,6 млрд рублей. Капитал Регфонда принадлежит Минземимуществу Башкирии, руководит им Ильдар Магданов. В 2021 году выручка общества составила 70,4 млн рублей, а чистая прибыль — 4,4 млрд. В состав совета директоров входят глава Башкирии Радий Хабиров, премьер-министр правительства Андрей Назаров, вице-премьер Илшат Тажитдинов и управделами главы Башкирии Роман Ребров.
Несмотря на то, что заказчиком выступило акционерное общество, СМИ догадались, что вертолет закупается для высшего руководства республики. В конкурсной документации указано, что МИ-8 должен быть не старше 2015 года выпуска, необходимо, чтобы в нем были установлены четыре кресла повышенной комфортности со столами, а также четыре обычных сдвоенных кресла, туалет, гардероб и хозяйственный блок. Есть и стойка бортповодника и кресло для него. В техзадании были предусмотрены портьеры перегородки, которыми можно ограничивать VIP-зону с четырьмя комфортными креслами от остального пространства. На борту было предусмотрено горячее и холодное водоснабжение, буфет с холодильником, кофеваркой, кипятильником и электродуховым шкафом. За все это Регфонд должен был заплатить 430 млн рублей с небольшой рассрочкой (20-процентный четвертый платеж, в соответствии с условиями контракта, необходимо было внести в течение 2021 года).
В конкурсной документации было сказано, что продавец обязан перекрасить воздушное судно по эскизу заказчика. Однако самого рисунка в техзадании не было, о его цветовой гамме также ничего не упоминалось.
Ми-8 — многоцелевой вертолет, разработанный ОКБ М. Л. Миля в начале 1960-х годов. В пассажирском варианте предусмотрена перевозка максимально до 28 пассажиров с багажом на расстояние до 500 км. Может быть переоборудован в санитарный вариант на 12 лежачих больных и сопровождающего медика.Википедия
Кстати, ранее Минтранс республики арендовал услуги по организации авиаперелетов на вертолете. В условия контракта было включено обслуживание в залах официальных лиц и делегаций. Тогда договор стоимостью 3 млн рублей заключили с АО «Юэйр — вертолетные услуги». Стоимость летного часа составляла около 170 тыс. рублей. Исходя из этой цифры, полет чиновников в Сибай и обратно мог обойтись жителям Башкирии (тем из них, кто платит налоги) примерно в 453 тыс. рублей.
Главная зацепка, которая помогла установить, что это действительно тот самый вертолет — серийный номер воздушного судна, указанный в материалах госзакупок. Благодаря шестизначной комбинации мы выяснили, что казанский завод предложил поставить вертолет Ми-8МТВ-1 с бортовым номером RA-24190.
Установить дальнейшее было несложно. Государственный реестр гражданских воздушных судов РФ в настоящее время недоступен (ранее в телеграм-каналах сообщалось об атаке на IT-инфраструктуру российских авиавластей). По данным портала авторской авиационной фотографии russianplanes.net, воздушное судно базируется в Уфе. Его оператором является авиакомпания Utair. На сайте размещена фотография вертолета: четко виден герб Башкирии и название авиакомпании. И, конечно, ливрея: горизонтальная зеленая полоса и два голубых элемента. Снимок к тому же сделан на фоне уфимского аэропорта.
Зеленая ливрея, кстати, хорошо видна на другом видео, опубликованном уже Радием Хабировым. Эти кадры сняты в тот же день, в момент пролета над сибайским карьером.
Один из первых полетов, о которых стало известно публике, этот вертолет выполнил в мае 2020 года. Тогда, в День Победы, в Уфу привезли медаль «Золотая Звезда» Героя России генерал-майора Минигали Шаймуратова. Награду из Москвы доставил военный комиссар республики Игорь Харченко — видеоматериалы есть на сайте Минобороны. На кадрах четко видна ливрея в цветах флага Башкирии и бортовой номер вертолета.
Еще один ставший заметным полет совершил уже сам Радий Хабиров 10 августа 2021 года. На сайте главы региона в тот день опубликован пресс-релиз, сообщающий о вылете в Хайбуллинский район, где в то время бушевали природные пожары.
«Прежде всего глава Башкортостана совершил облёт участков, пострадавших от лесных пожаров. Радий Хабиров оценил масштабы разгула стихии на смежных территориях Хайбуллинского, Зилаирского и Зианчуринского районов вблизи деревень Биштиряк, Анновка, Уразбаево и Кадырша, а также возле лагеря около деревни Акташево и заповедника Шайтан-Тау», — говорится в сообщении.
В сеть попало и видео, снятое очевидцами. На нем вертолет заходит на посадку. Детали не видны, однако на фотографии, опубликованной вместе с пресс-релизом, запечатлен склонившияся над картой района Радий Хабиров в салоне воздушного судна. Интерьер весьма узнаваем: те же молочного цвета кресла, та же обшивка и столики того же цвета, как во время полета в Сибай. Стоит отдельно отметить, что мы рассказали о тех перелетах, которые можно найти по сообщениям в публичном пространстве. Как часто на самом деле используется вертолет, куда и за чем он летает неизвестно, кто является его пассажирами неизвестно — какой-либо отчетной информации на этот счет нет.
Главы регионов стараются не публиковать в открытом доступе фотографии своих перелетов, однако кое-какие сведения в СМИ просачиваются. Так, например, известно, что предыдущий губернатор Оренбуржья Юрий Берг пользовался вертолетами Ми-8Т и Ми-8П. Оба судна совершили первые полеты в 1992 году. Первая машина ремонтировалась в 2018 году.
Пользуется вертолетом и глава Новосибирской области Андрей Травников. Так, в апреле 2020 года он вместе с МЧС мониторил паводковую обстановку в регионе. Для этого был задействован «новейший борт вертолета Авиапредприятия „Ельцовка“ Ми-8АМТ», сообщили тогда в компании. А в марте 2021 года губернатор прилетал вертолетом на площадку «Сибирского Антрацита».
Губернатор Тюменской области Александр Моор был замечен в VIP-салоне вертолета 18 мая 2021 года. Глава региона осматривал с воздуха очаги природных пожаров.
В июле 2020 года за свердловским губернатором Евгением Куйвашевым и ныне покойным главой МЧС РФ Евгением Зинничевым присылали вертолет чрезвычайного ведомства. Воздушное средство доставило их в пострадавшие от наводнения Нижние Серги.
Губернатор Омской области Александр Бурков в январе летал на Тевризское газоконденсатное месторождение — на обычном вертолете с парными креслами.
В августе 2021 года облет пострадавших от пожаров территорий в Челябинской области совершили Владимир Путин, полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор области Алексей Текслер. Салон, конечно, был VIP-модификации, на столике были конфеты «Ментос» и минеральная вода Perrier.
Летает и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В 2016 году разразился большой скандал, когда он с подчиненными прилетел на двух вертолетах помолиться в Троице-Сергиеву лавру. Сопровождающие главу региона прибыли на Еurocopter AS350B, а сам он — на комфортной Agusta AW 139, стоимость которой тогда превышала 1 млрд рублей, подсчитали журналисты. С тех пор упоминания о его полетах обнаружить не так просто.