Площадь лесного пожара в Абзелиловском районе Башкирии выросла до 25 га

«Очаг общей площадью 25 га на открытой территории. Вид лесного пожара — низовой. По территории произведена опашка. Угрозы населенным пунктам нет, население информировано», — сообщили в ведомстве.
По данным Госкомитета, в настоящее время с огнем борются 65 человек, пожар тушат с помощью 23 единиц спецтехники. Названы и предварительные причины инцидента — человеческий фактор. Местность, где происходит пожар, труднодоступная, сообщили в свою очередь в районной администрации.
UPD: по данным МЧС по РБ на 16:43 по местному времени, пожар потушили на площади 26 га.