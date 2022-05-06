В Уфе сгорел расселенный барак стоящий вдоль центральной улицы Затона

Верно ли вышеизложенное предположение — неизвестно. Но с уверенностью можно сказать, что в Уфе уже горели здания, чья привлекательность находится вне сомнений. Буквально недавно, 18 апреля сам глава Башкирии Радий Хабиров говоря о объекте исторического наследия, доме Бухартовских по улице Аксакова, напомнил о том, что дом полицмейстера в 2020 году поджигали целенаправленно, о чем свидетельствовали несколько очагов пожара и пожалел о том, что неизвестно кто же виновник пожара.