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В Уфе этим летом буду работать 10 официальных пляжей

6 мая 07:02
Фото: Антон Засимов / 1MI
О том, где будут в летний сезон функционировать официальные пляжи, рассказал замначальника УГЗ Уфы Александр Григорьев.

В столице республики в летний период будут функционировать 10 официальных пляжей. Об этом в ходе оперативного совещания в городской мэрии сообщил замначальника УГЗ Уфы Александр Григорьев.

Так, в Ленинском районе Уфы будут работать три пляжа на реке Белой — «Водник», «Ак-Яр Затон» и «Ак-Яр Нижегородка». В Октябрьском районе будут работать два пляжа — «Берег Солнце» и «Сипайловское Сочи» на Уфимке. В Калининском районе — будут функционировать пляж «Песчаный» на Уфимке, а также «Гольфстрим» и «Райский берег» на озере Тёплом.

По одному пляжу будет открыто также в Кировском и Демском районах. Так, а Калининском районе на реке Уфимке будет работать пляж «Песчаный», а в Дёмском — пляж «Карьерное» на озере Глубокое.

Напомним, ранее жители села близ Павловского водохранилища обратились к властям с жалобой на горы мусора. По их словам, мусор буквально висит на деревьях.

Также ранее Mkset рассказал, сколько стоит отдохнуть в Башкирии. Многие туристы отмечают множественные недочеты в сервисе и нехватку инфраструктуры.

#Новости#Азамат Нухов#Город
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