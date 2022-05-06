В Уфе этим летом буду работать 10 официальных пляжей

Так, в Ленинском районе Уфы будут работать три пляжа на реке Белой — «Водник», «Ак-Яр Затон» и «Ак-Яр Нижегородка». В Октябрьском районе будут работать два пляжа — «Берег Солнце» и «Сипайловское Сочи» на Уфимке. В Калининском районе — будут функционировать пляж «Песчаный» на Уфимке, а также «Гольфстрим» и «Райский берег» на озере Тёплом.