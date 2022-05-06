В Уфе этим летом буду работать 10 официальных пляжей

В столице республики в летний период будут функционировать 10 официальных пляжей. Об этом в ходе оперативного совещания в городской мэрии сообщил замначальника УГЗ Уфы Александр Григорьев.
Так, в Ленинском районе Уфы будут работать три пляжа на реке Белой — «Водник», «Ак-Яр Затон» и «Ак-Яр Нижегородка». В Октябрьском районе будут работать два пляжа — «Берег Солнце» и «Сипайловское Сочи» на Уфимке. В Калининском районе — будут функционировать пляж «Песчаный» на Уфимке, а также «Гольфстрим» и «Райский берег» на озере Тёплом.
По одному пляжу будет открыто также в Кировском и Демском районах. Так, а Калининском районе на реке Уфимке будет работать пляж «Песчаный», а в Дёмском — пляж «Карьерное» на озере Глубокое.
Напомним, ранее жители села близ Павловского водохранилища обратились к властям с жалобой на горы мусора. По их словам, мусор буквально висит на деревьях.
Также ранее Mkset рассказал, сколько стоит отдохнуть в Башкирии. Многие туристы отмечают множественные недочеты в сервисе и нехватку инфраструктуры.