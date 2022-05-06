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Как будут ходить автобусы поздним вечером 9 мая в Уфе

6 мая 10:50
Фото: 1MI
О продлении работы городского транспорта «по всем направлениям» сообщили в пресс-службе мэрии Уфы 6 мая.

В мэрии Уфы рассказали как готовится к развозу участников празднования дня Победы общественный транспорт Уфы, который и будет развозить горожан по домам. С 22 часов и 30 минут 9 мая увеличится количество транспорта следующего через Горсовет с обеих сторон. Ряд муниципальных маршрутов под номерами 14, 30, 31, 75, 266 и 290 будут концентрироваться близ Конгресс-Холла «Торатау», власти обещают, что там горожан будут ждать 40 автобусов большой вместимости.

Кульминацией дня Победы традиционно станет красочный салют, который в отличии от первомайского фейерверка, прогремит на двух привычных площадках — близ амфитеатра Конгресс-холла «Торатау» и на площади имени Ленина напротив Горсовета. Работать в праздничный день общественный транспорт Уфы будет до 00 часов и 30 минут 10 мая.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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