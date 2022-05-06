Детские сады Башкирии победили в конкурсе на предоставление федеральных грантов

Пять детских садов Башкирии стали победителями конкурсного отбора на предоставление в 2022 году федеральных грантов в форме субсидий юрлицам и ИП на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на создание и обеспечение функционирования консультационных центров (служб) психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста. Эти процессы проходят в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».