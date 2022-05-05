mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Еще один депутат Курултая Башкирии сложил полномочия и назвал причину ухода

5 мая 11:11
Фото: Фарит Гиндуллин/ VK
Фарит Гиндуллин досрочно сложил с себя депутатские полномочия, сообщает 5 мая пресс-служба Курултая республики

В Уфе пост депутата Курултая досрочно покинул Председатель Башкирской торговой ассоциации Фарит Гиндуллин. Информацию об этом Mkset подтвердили в пресс-службе Курултая республики.

Причиной досрочного сложения депутатских полномочий называют семейные обстоятельства.

Напомним, член партии «Единая Россия» Фарит Гиндуллин избирался депутатом в трёх созывах, а также занимал должность председателя Башкирской торговой ассоциации в период с 2017 по 2021 год.

Напомним, ранее стало известно, что Рустем Ахмадинуров займёт должность вице-спикера Госсобрания на штатной основе. Ранее Ахмадинуров занимал аналогичную должность на общественных началах.

Также в конце апреля свои депутатские посты в Курултае республики оставили ещё двое чиновников. Речь идёт про Булата Асадуллина, а также Айгуль Гарееву, которые теперь занимает должность заместителя министра труда.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48