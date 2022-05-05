Еще один депутат Курултая Башкирии сложил полномочия и назвал причину ухода

В Уфе пост депутата Курултая досрочно покинул Председатель Башкирской торговой ассоциации Фарит Гиндуллин. Информацию об этом Mkset подтвердили в пресс-службе Курултая республики.
Причиной досрочного сложения депутатских полномочий называют семейные обстоятельства.
Напомним, член партии «Единая Россия» Фарит Гиндуллин избирался депутатом в трёх созывах, а также занимал должность председателя Башкирской торговой ассоциации в период с 2017 по 2021 год.
Напомним, ранее стало известно, что Рустем Ахмадинуров займёт должность вице-спикера Госсобрания на штатной основе. Ранее Ахмадинуров занимал аналогичную должность на общественных началах.
Также в конце апреля свои депутатские посты в Курултае республики оставили ещё двое чиновников. Речь идёт про Булата Асадуллина, а также Айгуль Гарееву, которые теперь занимает должность заместителя министра труда.