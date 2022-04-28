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В Уфе частично перекроют улицу Геофизиков

28 апреля 03:46
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Участок улицы будет перекрыт из-за работ по устройству дорожного полотна, сообщает пресс-служба уфимской мэрии

Частичное перекрытие улицы Геофизиков в Уфе продлится до 30 июля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Причиной для ввода ограничения стало проведение работ по устройству асфальтобетонного покрытия.

Сообщается, что действовать данное ограничение будет на территории от улицы Солнечногороской до проезда между домом № 12 по ул. Булата Имашева и домом № 11/1 по ул. Просвещения.

Напомним, ранее стали известны сроки окончания ремонтных работ на участке дороги по улице Пугачева. Также в мэрии рассказали, где на время проведения реконструкции расположится альтернативный объезд.

#Новости#Азамат Нухов#Город
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