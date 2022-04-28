В Уфе частично перекроют улицу Геофизиков

Частичное перекрытие улицы Геофизиков в Уфе продлится до 30 июля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Причиной для ввода ограничения стало проведение работ по устройству асфальтобетонного покрытия.
Сообщается, что действовать данное ограничение будет на территории от улицы Солнечногороской до проезда между домом № 12 по ул. Булата Имашева и домом № 11/1 по ул. Просвещения.
Напомним, ранее стали известны сроки окончания ремонтных работ на участке дороги по улице Пугачева. Также в мэрии рассказали, где на время проведения реконструкции расположится альтернативный объезд.