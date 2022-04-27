mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Стало известно, когда в Уфе закончится ремонт улицы Пугачёва

27 апреля 09:56
Фото: 1MI
Участок дороги будет перекрыт для ремонтных работ с 12 июня, сообщают в мэрии города

Ремонт дороги по улице Пугачева планируют завершить до конца 2023 года. О планах по реконструкции рассказали в городской мэрии.

Ремонтные работы начнутся сразу после празднования дня города — 12 июня. Проходить они будут в два этапа: сначала работы проведут на участке от Бельской до Сочинской, а далее — от Бельской до Бородинской.

Отмечается, что после реконструкции уфимцев ждёт четырёхполосная дорога, оснащённая новыми коммуникациями, тротуарами и местными проездами. На время проведения работ планируется создать альтернативный объезд, который протянется от гипермаркета «Лента» до Бородинской.

Напомним, ранее сообщалось о частичном перекрытии проспекта Салавата Юлаева ввиду реконструкции близлежащих улиц. Ограничение на движение вступило в силу 25 апреля и продлится до 1 октября.

Также ранее стало известно, что на реконструкцию уфимского Железнодорожного вокзала направят 3,9 миллиарда рублей. Напомним, мероприятия по реконструкции там длятся уже более 15 лет.

Материалы по теме
На ремонт 1,3 км улицы Рыленко в Уфе потратят больше 2,5 миллиардов рублейВ Уфе начался ремонт Затонского шоссеВ Уфе стартовала реконструкция Театра кукол за 804 миллиона рублей
#Новости#Азамат Нухов#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48