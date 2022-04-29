На разработку проекта строительства Южного объезда в Уфе выделят 357 млн рублей

В Уфе на разработку проектной документации по строительству Южного обхода выделят свыше 357 миллионов рублей. Об этом гласит информация, размещённая на сайте госзакупок.
Так, согласно условиям контракта, исполнителю будет необходимо разработать проектную документацию для строительства Южного обхода с мостовым проходом через реку Белая в микрорайоне Кузнецовский затон.
Стоимость контракта составляет 357 700 000 рублей.
Напомним, ранее сообщалось об отмене тендера за 1,1 миллиарда рублей по строительству в Уфе улицы Рыленко. Сообщается, что отменил закупку заказчик УСРДИС Администрации Уфы.
Также в январе этого года стало известно, кто выступит в качестве подрядчика в реконструкции старого Бельского моста. Напомним, стоимость ремонтных работ на мосту оценили в 4 миллиарда рублей.