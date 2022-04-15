В Уфе тендер на строительство улицы Рыленко за 1,1 миллиарда рублей был отменен

В Уфе тендер на строительство улицы Рыленко за 1,1 миллиарда рублей был отменен
В Уфе тендер на строительство улицы Рыленко за 1,1 миллиарда рублей был отменен
Вчера, 19:08ГородЭлина СайфрановаФото: 1MI
Тендер на строительство улицы Генерала Рыленко, начальная стоимость которого составляла 1,1 миллиарда рублей, был отменен, сообщается на портале Госзакупки.

Стало известно об отмене конкурса на строительство улицы Генерала Рылнко в Уфе. Как сообщается на сайте Госзакупок, данное решение было принято заказчиком — Управлением по строительству, ремонту дорог и искусственному сооружению администрации Уфы.

Отметим, что начальная стоимость тендера составляла 1,1 миллиарда рублей, средства планировалось выделить из регионального бюджета. Завершиться электронный аукцион должен был 26 апреля, а сами работы, согласно контракту, должны были быть выполнены до 25 ноября следующего года.

К слову, строительство улицы Генерала Рыленко — этап создания Южный ворот Уфы. Так, в условиях тендера указывалось, что подрядчик должен был разработать документацию, подготовить саму территорию для строительства, а после возвести дорогу и путепровод при этом обустроить ливневую канализацию, наружное электроснабжение, освещение и светофоры.

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