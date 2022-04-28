Многодетным семьям Башкирии с разной пропиской разрешат получать землю

Сообщается, что изменения в данном случае коснутся, в первую очередь, многодетных семей, а также семей, в которых воспитываются дети-инвалиды, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Так, ранее для таких семей предусматривалось право на получение земельного участка для строительства жилья, но для того, чтобы получить его, необходимо было соблюсти определенное условие — дети должны быть зарегистрированы по тому же адресу, что и их родители.