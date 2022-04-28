Многодетным семьям Башкирии с разной пропиской разрешат получать землю

В Уфе 29 апреля в рамках пленарного заседания Курултая республики парламентарии в третьем чтении рассмотрят законопроект о внесении поправок в закон «О регулировании земельных отношений в РБ». Об этом сообщает пресс-служба Курултая.
Сообщается, что изменения в данном случае коснутся, в первую очередь, многодетных семей, а также семей, в которых воспитываются дети-инвалиды, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Так, ранее для таких семей предусматривалось право на получение земельного участка для строительства жилья, но для того, чтобы получить его, необходимо было соблюсти определенное условие — дети должны быть зарегистрированы по тому же адресу, что и их родители.
Таким образом, юридический момент может стать для многих семей серьёзным препятствием для получения земельного участка. Как показывает практика, часто члены одной семьи проживают вместе, будучи при этом зарегистрированными в разных местах.
Примечательно, что в период с 2018 по 2020 годы более 30 семей получили отказ на получение участка земли именно по причине разных мест регистрации в документах членов семей.
Напомним, ранее стало известно, что жители республики смогут получить ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Однако данные выплаты коснутся лишь определенных категорий граждан.
Также ранее Mkset рассказал, какие нововведения по части выплаты пособий, а также оплаты штрафов ожидают жителей республики с 1 мая этого года.