Пенсии, пособия и новые штрафы: что изменится с 1 мая 2022 года

С 1 мая в России будут штрафовать за публичное отождествление роли СССР и фашистской Германии в ходе Второй мировой войны. Граждане могут выложить до двух тысяч рублей или быть арестованы на 15 суток. Должностным лицам придется заплатить до четырех тысяч рублей, юрлица ждет штраф до 50 тысяч рублей. Повторное нарушение закона суммы увеличит, сообщается на сайте Госдумы.
«Необходимо сделать все, чтобы сохранить правду о Великой Победе. Попытки переписать историю должны жестко пресекаться», — прокомментировал нововведение спикер ГД Вячеслав Володин.
С 1 мая заявления на получение данного пособия будут направляться в Пенсионный фонд. Досрочный прием заявлений начался 26 апреля. Новую выплату можно оформить на «Госуслугах», ее пересчитают с 1 апреля.
Напомним, право на новую выплату имеют родители или законные представители детей от 8 до 17 лет, родители-одиночки, дети, не имеющие одного из родителей, а также дети, имеющие право на алименты по решению суда, а также дети-сироты.
Кроме того, право на пособие имеют семьи, в которых средний доход на каждого человека не превышает одного прожиточного минимума (в Башкирии размер «детского» ПМ составляет 10 679 рублей). При начислении пособия будет учитываться имущество всех членов семьи по установленному перечню. Претендовать на пособие смогут как россияне, так и иностранцы с ВНЖ или разрешением на проживание.
Базовый размер выплаты — минимум 5339,5 рубля на каждого ребенка. Если, получив эти деньги, доходы семьи не дотянут до прожиточного минимума, выплата вырастет до 8009,25 рубля. Если и с этой суммой доход семьи будет ниже ПМ, выплата составит 10 679 рублей на каждого ребенка в семье.
С 1 мая без письменного разрешения гражданина со счетов и карт не смогут списать выплаты и пособия в счет погашения кредита. Примечательно, что если заемщик разрешил банку списывать средства, а потом передумал, то он сможет вернуть списанные деньги в течение двух недель.
Максимальная сумма одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) увеличена с 600 тысяч до миллиона рублей.
Как отдыхаем: В этом году под майские праздники попали дни 30 апреля, 1, 2, 3, 4 и 7, 8, 9, 10 мая. При этом продолжительность работы в пятницу 29 апреля и 6 мая не сокращается.
«Почта России»: 1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений в Башкирии. 30 апреля и 8 мая почтовые отделения закроются на час раньше. 2 мая они будут работать по обычному графику, 3 мая будут работать по графику субботы, а 10 мая — по режиму работы воскресенья. С 4 по 7 мая почтовые отделения по всей стране будут работать в обычном режиме.
Поликлиники 1, 2, 8, 9 мая поликлиники работать не будут, а 30 апреля, 3, 4, 7, 10 мая они будут функционировать по субботнему графику: с 8.00 до 17.00 с приемом вызовов, в том числе неотложных до 16.00. Вакцинация населения будет проводиться 3, 7, 10 мая с 8.00 до 17.00.
Пенсии и пособия жители Башкирии получат заранее, с 3 по 7 мая. С 11 мая выплаты будут осуществляться по штатному графику. Полный график выплат на майских праздниках в Башкирии можно посмотреть по этой ссылке.