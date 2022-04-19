Глава Башкирии подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от 8 до 17 лет

Пособия на детей от 8 до 17 лет будут доступны семьям, чей доход не превышает прожиточного минимума. Сумма выплат составит от 5 до 10 тысяч рублей, сообщает в указе.

Глава Башкирии подписал указ о ежемесячных выплатах семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. Соответствующий документ был опубликован сегодня, 19 апреля, на сайте правовой информации. В документе сообщается, что на пособия могут рассчитывать семьи, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума. Так, сумма выплат будет составлять 50% от детского прожиточного минимума — 5 339 рублей. В случае, если указанная сумма не превышает прожиточный минимум, то выплаты могут быть увеличены на 75% или на 100%, в зависимости от доходов семьи. Отметим, величина прожиточного минимума на детей в Башкирии составляет 10 679 рублей, а для взрослых трудоспособных граждан — 12 тысяч рублей. Известно, что полномочия по назначению и и осуществлению выплат по пособию переданы Пенсионному фонду России. Между тем, правительство региона должно до 1 мая создать условия для обращений граждан за поддержкой. В частности, сообщается, что соответствующее заявление можно будет подать через портал Госуслуг, в отделении МФЦ. Так, в Министерстве труда и семьи сообщали, что прием заявлений на получение выплат по данному пособию стартует 1 мая. Ранее мы сообщали об уфимке, которой отказали в выплате пособий, так как при оформлении заявки соответствующие органы не нашли данные о ее прописке. Между тем, женщина родилась и выросла в Башкирии.

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