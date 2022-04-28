Буцаев: РЭО привлечет в свои проекты широкий круг инвесторов

В документе оговаривается, что РЭО до начала 2025 года обязуется выпустить зеленые облигации на 100 млрд рублей, пишет 360tv.ru. Средства, полученные от их размещения, пойдут на финансирование строительства объектов в области обращения с ТКО. При этом Россельхозбанк выкупит облигации ППК на сумму 55 млрд рублей (5 млрд из них выделены Правительством РФ), а еще 45 млрд планируется привлечь за счет других инвесторов. Объекты, которые будут профинансированы за счет размещения ценных бумаг, предполагается возводить в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология».