Банк Хоум Кредит удостоен двух наград премии «Банк года»

По оценкам специалистов, бесплатно обслуживаемая карта успешно сочетает в себе высокий кредитный лимит с продолжительным льготным периодом, распространяющимся на покупки, снятие денег и переводы. Обладатель карты может рассчитывать при этом на рефинансирование своих займов по картам других банковских организаций. Кроме того, держателю регулярно начисляют кешбэк, то есть он зарабатывает баллы за совершение покупок у партнеров Банка Хоум Кредит.