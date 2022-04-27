В Башкирии суд признал незаконным увольнение фельдшеров Ишимбайской ЦРБ

В Башкирии суд признал незаконным увольнение трех фельдшеров скандально известной Ишимбайской ЦРБ. Как сообщает профсоюз «Действие» в социальных сетях, в понедельник, 25 апреля, суд удовлетворил иск Рамиля Резяпова и постановил выплатить работнику компенсацию в размере 25 тысяч рублей. Что касается Веры Высогорец и Альбины Абдрахмановой, то во вторник, 26 апреля, суд также признал увольнение сотрудниц — незаконным, им была присуждена компенсация в размере 30 тысяч рублей.