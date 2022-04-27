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В Башкирии суд признал незаконным увольнение фельдшеров Ишимбайской ЦРБ

27 апреля 03:37
Фото: 1MI
Фельдшера Ишимбайской ЦРБ Рамиля Резяпова, Веру Высогорец и Альбину Абдрахманову уволили еще в феврале, теперь же суд признал незаконными действия руководства медучреждения и постановил выплатить компенсацию, сообщает профсоюз «Действие».

В Башкирии суд признал незаконным увольнение трех фельдшеров скандально известной Ишимбайской ЦРБ. Как сообщает профсоюз «Действие» в социальных сетях, в понедельник, 25 апреля, суд удовлетворил иск Рамиля Резяпова и постановил выплатить работнику компенсацию в размере 25 тысяч рублей. Что касается Веры Высогорец и Альбины Абдрахмановой, то во вторник, 26 апреля, суд также признал увольнение сотрудниц — незаконным, им была присуждена компенсация в размере 30 тысяч рублей.

Кроме того, по информации профсоюза, незаконно уволенным сотрудникам будет оплачено время вынужденного 3-месячного прогула.

Напомним, что работнкии Ишимбайской ЦРБ 4 февраля начали Итальянскую забастовку, анонсировали которую еще 20 января. Так, 5 февраля руководство медучреждения уволило Рамиля Резяпова, Веру Высогорец и Альбину Абдрахманову. Тогда профсоюз «Действие» заявлял, что увольнения сопровождались грубыми нарушениями. К слову, спустя несколько дней на сторону сотрудников ЦРБ встала и Гострудинспекция, которая заявила о незаконности действий главврача Валерия Шапочкина.

Так, уже 10 февраля уволенные фельдшеры «скорой» подали иски в Ишимбайский горсуд с требованием признать приказы главврача незаконными и восстановить их на работе.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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