Гострудинспекция признала увольнение медиков из Ишимбайской больницы незаконным

В случае с третьим сотрудником, которого уволили за «утрату доверия», главврач также не учел тот факт, что данная статья увольнения может применяться только в отношении тех работников, которые обслуживают «денежные или товарные ценности». Коим фельдшер скорой помощи не является. Напомним, что уволили врача по упомянутой статье за то, что в машине скорой помощи в момент вызова не оказалось дефибрилятора, а также не работал облучатель и электрокардиограф.