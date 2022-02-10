Медики Ишимбайской ЦРБ подали иски в суд о восстановлении на работе и компенсации

Также сегодня стало известно, что трудовая инспекция после проверки признала увольнение троих сотрудников незаконным. Напомним, что двоих фельдшеров главный врач уволил по статье за прогулы, еще одного — за «утрату доверия». При этом действия руководителя не были обоснованы законом трудового кодекса, в результате чего инспекция подтвердила неправомерность его действий. К слову, как ранее сообщала Альбина Абдрахманова, Валерий Шапочкин направил ей уведомление о смене графика весьма странным способом — по Почте России. Письмо не смогло прийти в короткие сроки, поэтому сотрудница не знала о том, что ей поставили дополнительную смену. В результате чего у Шапочкина появился повод уволить ее за отсутствие на рабочем месте.