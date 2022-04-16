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В Уфе начался ремонт Затонского шоссе

16 апреля 04:51
Фото: соцсети
Работы проводятся на участке протяжённостью в 8,5 километра, а именно от моста через Белую и до путепровода в створе Мебельщиков, сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Накануне, в Уфе начался ремонт Затонского шоссе, который продлится до ноября этого года. Как уточнил мэр столицы Ратмир Мавлиев, в текущем году планируется капитально отремонтировать выезд из города и заасфальтировать разделительную полосу.

Отмечается, что работы проводятся на участке от моста через Белую и до путепровода в створе проезда Мебельщиков, а общая протяженность работ составляет 8,5 километра.

Ранее мы сообщали, что тендер на строительство дороги по улице Генерала Рыленко в Уфе был отменён по инициативе заказчика. Начальная и максимальная стоимость контракта составляла 1,1 миллиарда рублей.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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