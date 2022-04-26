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В Уфе отопительный сезон завершится досрочно

26 апреля 04:29
Фото: Ангелина Скибина / 1MI
О причинах досрочного отключения отопления рассказал Аскар Батталов в ходе оперативного совещания в мэрии

Отопительный сезон в столице республики завершится уже сегодня, 26 апреля. Об этом сообщил начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Аскар Батталов в ходе оперативного совещания в мэрии.

Причиной для досрочного отключения называют устоявшийся в городе положительный температурный режим.

Напомним, ранее стало известно, что уже с 16 мая в республике стартует отключение горячего водоснабжения. Примечательно, что отключение горячей воды затронет в том числе и лечебные, а также детские учреждения.

Также ранее в Министерстве ЖКХ республики рассказали, как жильцы многоквартирных домов могут сами досрочно отключить отопление.

#Новости#Азамат Нухов#Город
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