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Треть жителей Башкирии хотели бы уехать из региона

26 апреля 08:00
Фото: Губанова Маргарита / 1MI
Результаты анкетирования по вопросам о трудовой миграции публикует hh.ru Урал

В Башкирии 29% респондентов рассказали, что хотели бы уехать из республики. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru Урал.

Сообщается, что всего в анкетировании участвовали 200 человек. При этом отмечается, что периодически мысли о переезде из республики возникают у 49% отпрошенных. Также 20% опрошенных сообщили о своём нежелании покидать республику, а 2% респонднтов в выборе ответа затрудняются.

Отмечается, что в рамках аналогичного исследования, проведенного компанией в 2020 году, число граждан, размышляющих либо желающих уехать из республики, составляло 71%. При этом основной причиной, которой респонденты объясняли свое желание покинуть Башкирию, назван был низкий уровень зарплаты.

Интересен также выбор регионов, которые жители республики рассматривают для переезда. В тройку лидеров вошли Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург.

Напомним, ранее стало известно, какой регион страны стал лидером по количеству ДТП, произошедших по вине нетрезвых водителей. В антирейтинг по количеству дорожных инцидентов вошла и Башкирия.

Также ранее стало известно, что Башкирия заняла первое место по количеству несанкционированных мусорных свалок. По итогам прошлого года, в республике их насчитывалось более 1 800.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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