Треть жителей Башкирии хотели бы уехать из региона

Сообщается, что всего в анкетировании участвовали 200 человек. При этом отмечается, что периодически мысли о переезде из республики возникают у 49% отпрошенных. Также 20% опрошенных сообщили о своём нежелании покидать республику, а 2% респонднтов в выборе ответа затрудняются.