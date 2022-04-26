Треть жителей Башкирии хотели бы уехать из региона

В Башкирии 29% респондентов рассказали, что хотели бы уехать из республики. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru Урал.
Сообщается, что всего в анкетировании участвовали 200 человек. При этом отмечается, что периодически мысли о переезде из республики возникают у 49% отпрошенных. Также 20% опрошенных сообщили о своём нежелании покидать республику, а 2% респонднтов в выборе ответа затрудняются.
Отмечается, что в рамках аналогичного исследования, проведенного компанией в 2020 году, число граждан, размышляющих либо желающих уехать из республики, составляло 71%. При этом основной причиной, которой респонденты объясняли свое желание покинуть Башкирию, назван был низкий уровень зарплаты.
Интересен также выбор регионов, которые жители республики рассматривают для переезда. В тройку лидеров вошли Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург.