Башкирия стала лидером по количеству несанкционированных свалок

Башкирия стала лидером по количеству несанкционированных свалок
Башкирия стала лидером по количеству несанкционированных свалок
Вчера, 18:27ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
За прошлый 2021 год в Башкирии насчитывалось 1 822 несанкционированные свалки, однако регион также вошел в топ-3 субъектов РФ по наибольшему сокращению числа стихийных свалок, сообщается в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Стало известно, что в Башкирии в 2021 году насчитывались 1 822 несанкционированные свалки, что, по данным исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, делает регион лидером соответствующего антирейтинга. К слову, на втором месте по количеству несанкционированных свалок расположилась Челябинская область с 1 038 свалками, а на третьем — Бурятия с 833.

Примечательно, что, по данным за 2021 год, Башкирия также вошла в топ-3 рейтинга, но уже с наибольшим сокращением стихийных свалок. Так, за указанный период их количество в регионе сократилось на 345.

Между тем, в России количество несанкционированных свалок, по данным FinExpertiza, продолжает расти, в частности, на конец 2019 год их количество составляло 12,25 тысячи, в 2020 — 14,52 тысячи, а в 2021 — 15,85 тысячи.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы