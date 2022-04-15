Башкирия заняла 4 место в России по количеству ДТП с участием пьяных водителей

Об основных причинах, по которым происходят ДТП в России и их количество в республике рассказали в исследовательском агентстве «Промрейтинг» 15 апреля

Башкирия заняла четвертое место по стране по количеству ДТП, произошедших по вине нетрезвых водителей — 389 случаев по итогам прошлого года. Об этом сообщает исследовательское агентство «Промрейтинг». Предметом исследования рейтинга стали ДТП, зафиксированные по стране, а также причины произошедшего. В топе речь идёт о таких категориях, как аварии из-за нетрезвых водителей за рулём, плохих дорог, технических неполадок в работе транспорта, а также неправильного поведения пешеходов. Сообщается, что всего за минувший 2021 год в России зафиксировано было 45 705 ДТП, из-за поведения пешеходов — 36 881, по вине пьяных водителей — 12 793, из-за технически неисправных транспортных средств — 7 616. Как гласит из результатов исследования, Башкирия также занимает восьмую строчку по количеству аварий, причиной которым послужили плохие дороги. Ранее Mkset рассказывал о треснувшей в столице региона дороге по улице Комсомольской. Всего в республике зафиксировано 1307 таких происшествий. Также седьмое место заняла республика по числу аварий, произошедших ввиду неправильного поведения пешеходов. Таких инцидентов в республике насчитывается — 1062. И в TOP-10 регионов по ДТП из-за неисправностей в роботе авто Башкирия не вошла. Напомним, ранее произошла авария, в которой пострадали двое несовершеннолетних. Отмечается, что одной из причин инцидента может быть плохое состояние дорожного полотна. Также ранее стало известно, что Башкирия занимает первую строчку рейтинга по количеству несанкционированных свалок мусора по России. В прошлом году в республике насчитывали свыше полутора тысяч мусорных свалок подобного рода.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter